调查：新兴市场货币稍获喘息后 2016年料将重返纪录低位

路透约翰内斯堡/巴西利亚11月5日 - 路透调查周四显示，新兴市场货币于2016年可能重返纪录低位，倘若美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月不加息，新兴货币近期稍事歇息的走势可望再延续几个月；然而许多人士目前多预计美国届时将决议升息。

巴西雷亚尔，土耳其里拉及南非兰特本月可望展现一些稳定性，守住近期的涨势，投资者此刻静待有关美国升息时间的更明显迹象。

2016年可能重现避险风潮，美元涨势可望如虎添翼；而美国下月加息也会推升美元。

调查显示，巴西雷亚尔兑美元最快可能在1月贬破4的关卡，土耳其里拉则跌破3大关，南非兰特则将跌至14。

“对美国升息的预期足以为新兴市场创造不利的环境，因为利差交易可能减少且美元可望升值，”苏格兰皇家银行策略师Gabor Ambrus表示。

南非兰特兑美元12个月后汇价料为14，与9月所触及纪录低点仅差0.06兰特。最悲观的预估则为15.4。

“商品价格暴跌在今明两年可能持续拖累商品货币，但2016年受影响程度可能减轻，”Investec证券公司分析师Annabel Bishop表示。

巴西雷亚尔兑美元12个月后汇价可能跌至纪录低位附近，达4.12。Oxford Economics的预测最为悲观，预计汇价在一年内就会跌到4.60。

巴西央行一直积极干预汇市，而南非指标利率明年料将调高75个基点至6.75%。

“在政治面可能持续充斥变数的情况下，我们仍然看空巴西雷亚尔，可能逢低承接美元，” BofAML由David Beker所领导的策略师们写道。

土耳其里拉兑美元12个月后汇价料为3.13，亦为纪录低位。由于该国赢得周末大选的正义与发展党(AK Party)企图修改宪法，变成总统制国家，投资人预计市况将出现震荡。(完)