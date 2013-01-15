新兴市场政治环境不稳或将成为2013年最大风险因素

波音成立风险投资部门 投资两家科技新创公司
路透西雅图4月5日 - 波音周三表示，已经成立一家风险资本事业，并投资了两家科技新创公司，这是大型企业认为跟上设计和产品制造技术日新月异步伐至为重要的最新迹象。
路透纽约1月14日 - 欧亚集团总裁布雷默(Ian Bremmer)周一表示,以中国为首的新兴市场面临的政治不稳定因素,将会成为2013年全球市场面临的最大风险之一.
"我认为整体上来说,2013年新兴市场面临的政治不稳定程度被低估了."布雷默说.
他表示,作为世界第二大经济体的中国尤其令人担忧,并以近期中日间关系趋紧和中国投资环境的不确定性为例.
"在中国投资面临的不确定性要比在美国投资高好几个等级,但从未有人因这些不确定性而不去中国投资,"布雷默称.
Roubini Global Economics主席兼纽约大学史登商学院经济学教授鲁比尼(Nouriel Roubini)补充道,中国将成为下半年最大的风险因素,该国2013年下半年经济增长速度或将降至约6%,尽管并非硬着陆,但可能损及全球经济增长.
鲁比尼称:"这并非硬着陆,但已足够接近.而且我仍然担心中国经济可能会硬着陆."
"我的担忧在于,中国新领导层非常谨慎,将实施的改革速度可能严重慢于应有的步调,"鲁比尼说.
路透调查显示,在连续七个季度增速放缓后,中国2012年第四季GDP增长年率或将升至7.8%.(完)
(编译 王湄; 审校 徐文焰)
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