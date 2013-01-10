新兴市场股票不太可能重现2012年涨幅--花旗集团

路透孟买1月10日 - 花旗集团下调其对亚洲股票和中东欧、中东和非洲地区(CEEMEA)股票的评级,但将拉美股票评级上调至"加码",并补充道新兴市场股票不太可能重现2012年的风光,因为估值吸引力下降.

不过花旗集团表示,其仍对新兴市场股票持温和看涨的观点,并预计以美元计算的全年涨幅将达9%,且MSCI明晟全球新兴市场指数.MSCIEF总回报料约达12%,2012年该指数累计上涨了15%.

该银行表示,由于估值吸引力较一年前降低,这些股市的表现或偏弱,尽管发达经济体量化宽松带来的持续流动性依然构成支撑因素.

"去年(新兴市场)股票被重估,我们对这会否在2013年再现表示怀疑,"花旗集团在周三的报告中表示.

花旗将亚洲市场的评级从"加码"下调至"中性",指因尽管基本面强劲,但今年的上行潜力减少.该银行还将中东欧、中东及非洲市场的评级从"中性"下调至"减码",因增长疲弱,宏观经济风险及油价疲软.

从行业看,花旗将新兴市场工业类股的评级从"减码"上调至"中性",但将电信板块的评级下调至"减码".(完)

(编译 许娜/丁琦; 审校 侯向明)

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