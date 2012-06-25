新兴市场光芒渐失 恐难以强力提振全球经济

* 投行下调新兴市场GDP预估

* 新兴市场实施财政及货币刺激措施的空间小於2009年

* 全球经济无法期待新兴市场的强力提振

* 欧盟领袖峰会不会推出快速解决方案

路透华盛顿6月24日电---大宗商品价格可以是衡量新兴市场成长的良好指标.过去两个月商品大跌,新兴市场这盏全球经济复苏明灯光芒渐失.

巴西和印度经济大幅放慢,而中国受到全球贸易放缓影响,经济也跟着减速.另外,油价下跌将近30%已冲击到俄罗斯经济.值此欧洲陷於衰退边缘、美国企业收紧荷包的时候,这些都让经济情势更加棘手.

"这是全球经济漫长复原期的一部分,"汇丰新兴市场研究主管Pablo Goldberg说.

新兴及发展中经济体已大步走出2007-09年全球金融危机,在2010年和2011年分别取得7.5%、6.2%的经济成长.因其受惠于大规模的刺激政策,以及强劲的政府、银行及家庭资产负债表.

这些经济体的出色表现帮助推动大宗商品价格达到高位.汤森路透/Jefferies商品研究局指数(CRB).CRB因新兴经济体需求强劲,在2008年中期曾触及471上方的纪录水准,随後回落.并从2009年底直至2011年中期再度扬升.

但随着中国显示出放缓迹象,该指数挫跌,自今年3月以来累计下降18%.

在美国家庭偿还债务且银行业清理资产负债表之际,外界原本希望新兴市场能使全球经济安然渡过漫长而痛苦的康复期.

但後来欧洲政府债务问题涉入,令缓慢的复苏道路延长.下周末将召开欧盟领导人会议,但他们已警告称不要指望会出台任何有关这场历时两年半之久债务危机的快速解决方案.他们至多期望在峰会上能达成推进银行业联盟迈进的协议,而把财政和政策联盟延至以後讨论.

这种渐进的方式将令欧元区在数月甚至数年内处於一个危险的状态,西班牙和意大利易受市场压力冲击,损及经济成长.

目前新兴市场的成长动能也在减退.

欧洲和美国的需求正在滑坡.尽管新兴经济体国内消费市场已经有所增长,但出口仍是其经济非常依赖的部分.

去年实施的一轮央行紧缩行动正开始产生影响.中国2010和2011年累计加息1.25个百分点,巴西和印度各加息3.75个百分点.

另外,欧债危机掀起的金融市场动荡局势,让投资者对高风险资产退避三舍.同时,重组和补充资本的西方大银行都纷纷撤离新兴市场.

所有这些因素,都在抽离对新兴市场的投资.

国际金融协会(IIF)估算,自2011年下半年以来,国际银行已经从拉美和东欧撤资1,900亿美元.

TD Economics资深经济分析师Martin Schwerdtfeger称:"这破坏了他们为投资项目融资的能力,进而又放大了不确定性升高和发达经济体需求前景趋疲对新兴市场固定投资带来的负面影响."

投资银行已开始调降新兴市场的增长预估.巴克莱资本对今年新兴市场经济增长率的预估调降0.2个百分点,至5.6%,2013年预估调降至6.2%.

瑞士信贷更悲观,对今明两年的预估增长率均调降0.4个百分点,至5.1%和5.6%,并警告称,若欧洲问题加深,还可能发生更糟糕的情况.

上周在墨西哥洛斯卡沃斯举行的20国集团(G20)峰会上,各国领导人提到"全球经济显然仍处於脆弱状态",并称,如果经济形势进一步大幅恶化,预算状况稳健的国家就准备采取额外的预算激励举措.

但这次新兴经济体可以施展的空间减少.2008年,他们的预算情况平均来看处於平衡状态.四年後的现在,据瑞信估算,他们平均有2%的预算赤字.货币政策方面,新兴经济体2008年政策利率平均处於7%,如今要低好几个百分点.

换言之,由於许多国内政策原因,任何新的宏观经济刺激举措,恐怕无法带来2009和2010年刺激举措所产生的效果.所以,瑞士信贷警告称,不要期望新兴经济体会第二次挽救全球经济增长.

瑞信称:"我们或许没有处於新一轮全球衰退的边缘,但处於全球繁荣开端的可能性则更低."(完)

--编译 李婷仪/王翔琼/程琳;审校 张涛/张荻

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