新兴市场经济体质现出原形 投资人将更加挑肥拣瘦

路透纽约9月11日 - 近几个月来，投资人为了因应美国联邦储备委员会(FED)可能缩减货币刺激举措，已纷纷避开新兴市场，尽管感受到资金流入放缓的影响可能已有一段时间，但某些国家的遭遇将比其他国家好得多。

外界预计美联储最快下周就会缩减每月850亿美元的购债计划。这意味着流窜在全球金融体系的美元热钱将减少。

像巴西和印度这类必须仰赖资本流入来为支出融资的国家，感受到的痛楚最大；而仰赖外资程度较低的国家，例如墨西哥和韩国，所受冲击较不严重。

专家表示，如此一来，追求新兴市场股债高收益率的投资人，就无法任意把钱丢进发展中国家。他们必须更加精挑细选。

多年来，“许多新兴市场只要坐着看资本流入就好。他们从未好好努力想过要如何吸引资金，”摩根士丹利分析师James Lord说。“如今他们势得更加努力。也就是要进行改革。”

明晟(MSCI)新兴市场指数.MSCIEF在5-9月间跌幅达约12%，是该指数一年多来最惨重的四个月跌势，不过最近几个交易日该指数确有回稳。根据汤森路透旗下理柏(Lipper)的数据，5月底以来，新兴市场债券基金资金外流总计达33亿美元。

目前为止，对热钱出走之痛感受最深的地方，是在印度、土耳其和巴西等地。这类国家的经济正苦于通胀上升且成长迟滞。

其他市场，虽然称不上完全没事，但受伤程度较轻。

墨西哥披索和韩国韩元今年兑美元贬值幅度均约为2%，相较之下，巴西雷亚尔及印度卢比兑美元的跌幅，则分别达11%和18%。

此外，据摩根士丹利估算，自5月底以来，外汇储备缩水最快的要属印尼、土耳其、乌克兰和印度的央行。

“当热钱撤离，资金大潮退却，海滩上谁在裸泳立见分晓。”Mellon资本管理资产配置研究主管Anjun Zhou称。Zhou帮助管理的资产有330亿美元。

“随着流动性减少，我们将要更懂得该挑选哪些国家，且更为侧重那些国家的成长潜能，”她并称较青睐墨西哥、俄罗斯和韩国，避开印度及巴西。

**危机的缓冲？**

全球最大对冲基金之一 Bridgewater Associates董事长暨投资长Ray Dalio上周警告投资人，近期勿涉足新兴市场。他表示印度等国家资金流入锐减恐导致危机。

但那并不代表投资人要把发展中国家抛诸脑后。虽然当前成长率能达到两位数字的新兴国家已经不多，但未来几年新兴市场的经济增速肯定仍超过发达国家。有些人认为，相较1997年新兴市场金融危机时期，多数新兴国家目前已有更好的准备能经受风暴。

国际货币基金组织(IMF)仍预期新兴市场今年经济可望有5%的成长，比发达经济体快约四倍，而明年则料成长5.4%。

如今新兴经济体汇率更有弹性，外汇储备规模也更庞大--3月底止约达7.5兆(万亿)美元，远高于1997年时的约6,000亿美元--这也提供了缓冲。尽管这些国家的赤字问题和外债仍让人担忧，但幸好金额也没有那么高。

“事实上，(许多国家)面临更多挑战，”Hansberger Global Investments的Andres Calderon说。“但如这会演变为另一场危机，那才叫人备感意外。”Calderon帮助管理44亿美元资产。

尽管如此，只想便宜行事、靠储备和升息来支撑一国的货币，长期而言是不够的。

“这些只是能换取一些时间的临时措施，”Lord称。“而不是重新调整经济平衡的持久办法。”

投资人认为，认真看待长期结构性改革才是更好的办法。

Calderon称，巴西应该着重使就业市场更具灵活弹性，并进行重大基础设施改革，以便吸引外国及本地私人资本。

富国银行私人银行全球投资策略师Sean Lynch称，印度可通过放宽外企所有权限制来自救，此举或可吸引到稳定的外国直接投资。

**墨西哥范例**

很多投资者敦促决策者效仿墨西哥，该国政府已承诺对国家主导的能源、教育和电信行业进行大刀阔斧改革。

虽然墨西哥IPC股指.MXX今年累计下跌6%，但巴西和土耳其股指跌幅更是达到两位数，两国的经常帐皆为赤字。

然而，墨西哥也是基于其最重要贸易伙伴美国经济下滑多年，才不得不采取行动。

“墨西哥感受到许多必须进行结构性改革的压力，这使其先行一步，”Calderon称，“但我不认为这就代表墨西哥是特别的、开明的，只是他们面临压力的时间较早而已。”

即便如此，该国现已获得回报。

亚洲方面，资金从南部转向北部，流向中国、韩国和台湾等地。随着美国经济成长复苏，这些地区的贸易可望升温。同时，由于金属价格下降，印尼和马来西亚等大宗商品生产国的金融状况恶化。

DMS Funds总裁Peter Kohli称，他在今年推出两支在美国上市、侧重波兰和波罗的海国家的共同基金。波罗的海国家是欧盟的新成员国，其财政状况良好且承诺进行改革。

“这些市场有更大的吸引力，”他称，“这些国家似乎是一起行动。”

“很多国家谈论过改革，但没有太多动作，”富国银行的Lynch表示，“但我认为新兴市场疲态持续的时间越久，他们不得不进行有意义改革的压力就越大。”Lynch协助管理1,700亿美元资产。(完)

(编译/审校 李婷仪/张若琪/王翔琼/戴素萍)

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