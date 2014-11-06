调查：新兴经济体靠升息难挡本币贬值之势

图为2010年12月发行的巴西雷亚尔纸币。 REUTERS/Ricardo Moraes

路透班加罗尔/巴西利亚11月5日 - 路透对外汇策略师的一项调查显示，未来一年更多的主要新兴经济体央行可能升息，以对抗货币急剧贬值，但收紧政策顶多只能延缓贬值速度。

由于美国联邦储备委员会(美联储/FED)已经结束刺激计划，而料将在明年第二季上调指标利率，新兴货币明显面临再次下跌的风险。

在2013年末至今年年初，对美联储将结束购债计划的预期促使投资者抛售风险较高的货币，比如巴西雷亚尔、俄罗斯卢布，土耳其里拉和南非兰特，并买入美元避险。

这促使南非和土耳其等央行上调了利率。虽然这些政策行动可能阻止了进一步深跌，但这四种货币今年迄今都贬值了。

本周受访的39位分析师中，有18位认为如果交易商和投机客要抛售的话，央行紧缩政策几乎无法阻止他们。

这不仅因为美联储要升息，而且也因为其中的许多经济体面临内部问题，比如国内生产总值(GDP)和收入增长放缓、高通胀以及庞大的经常帐赤字。

Santander Brasil的首席巴西经济学家Mauricio Molan认为，升息只是个“权宜之计”。

“这可能导致净负债/GDP之比上升，令人质疑国内和国际偿债能力，”他说。

今年以来俄罗斯卢布下跌超过30%，在上述四种货币中跌幅最大，即便上周俄罗斯央行意外升息，卢布仍然继续下跌。

周三俄罗斯央行改变了干预政策，加大了汇率的灵活性，这暗示现在卢布将更多由市场力量驱动。

今年迄今土耳其里拉下跌超过3%，未来12个月预计再下跌5%，走软至2.35。

南非兰特今年下跌超过5%，未来一年将再走软一些，至11.22。

巴西雷亚尔可能下跌多少仍不清楚，分析师们将审视总统罗塞夫连任后的首批政策。

24位受访分析师平均预测，12个月后雷亚尔兑美元报2.6000，弱于一个月前预测的2.4875。(完)

(编译 李春喜 审校 张涛)

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