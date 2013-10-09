新兴市场9月产出增长迟滞 预期指数下滑--汇丰

美股微幅收低 此前美国公布疲弱就业数据及杜德利讲话
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路透伦敦10月9日 - 周三公布的汇丰月度调查显示，9月新兴市场产出增长迟滞，使得第三季均值降至2009年初以来低点；与此同时，预期指数也为6月以来首次出现下降。
汇丰包括制造业和服务业采购经理人(PMI)数据在内的综合新兴市场指数(EMI)在9月仅由8月的50.7略升至50.8，显示在未完成业务持续下滑、新业务增长乏力下，复苏缓慢。
衡量企业预期的汇丰新兴市场未来产出指数于8月触及五个月高点后，9月回吐先前升幅，仅略高于6月所及的18个月纪录低点。
“9月PMI显示新兴市场经济形势正展现微幅改善，不过整体数据仍令人失望。”汇丰新兴市场研究的全球主管Pablo Goldberg在声明稿中指出。
中国产出增长微幅放缓至51.2，但连续两个月高于50。
但印度产出下滑且滑坡速度为2009年3月以来最快，且制造业也在2012年2月以来首次削减人力。
巴西和印度的制造业企业预期指数悲观，但俄罗斯上升。
不过新兴欧洲制造业则看似较为乐观。
汇丰调查汇集了16个新兴市场、约7,500家公司的采购经理人所提供的资料。指数是以Markit数据所计算得出。(完)
(编译 张若琪 审校 张荻)
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