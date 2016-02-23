新兴市场股市显露投降式抛售迹象--GMO部门主管

路透纽约2月22日 - GMO新兴市场股市部门主管Arjun Divecha表示，在全球股市大跌之后，新兴市场股市目前显露投资者投降式抛售的迹象，这从长期而言应该会使其具有吸引力。他管理着74亿美元的资产。

“新兴市场的实际情况是双重的：较长期人口状况，及长期经济成长。你所看到的是，投资者抛弃了那个题材，”他说。

MSCI明晟新兴市场指数过去三个月下跌了12.1%，几乎是美国标准普尔500指数跌幅7.1%的两倍。据路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)的数据，投资者1月份从新兴市场股票基金撤出了27亿美元，已超过2015年全年撤资额39亿美元的半数。

因此，Divecha不断把更多投资配置到台湾科技类股、俄罗斯能源类股和土耳其银行类股。他说这些股票目前估值非常低。他持有部位最大的股票包括台湾无线通讯业者鸿海(2317.TW)、俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom)(GAZP.MM)和印度银行业者HDFC Bank (HDBK.NS)。

然而，这并不表明他预期这些股票很快就会出现全面反弹。

“未来三到六个月，将难以看到任何诱因出现，”Divecha表示。他说，美元不断升值也将侵蚀任何潜在收益。

在他的投资组合中，低配程度最突出的是中国股票，因为对于中国可能发生金融危机的担忧增强。他现在估计，中国经济放缓引发金融恐慌的可能性为40%，高于去年时的10%。(完)