近年新兴股市8月多下跌 今年跌势会否重现？

路透伦敦7月28日 - 今年多数时间新兴股市一片红火，但过去九年中，有八年的8月是下跌的。因此，投资者琢磨是否应该套现，去海边度度假。

如图所示(reut.rs/2a1QnPp)(reut.rs/2adgDT2)，2007年金融危机以来惨淡的8月走势记录中，有两次跌幅超过9%，还有一次跌逾8%。

交易员和基金经理8月通常都会离场过暑假，交易量低迷使得走势很容易被放大，但今年还有其他极为值得警惕的因素。

如图所示(reut.rs/2a2f12p)，目前新兴股市的涨势是去年12月以来首次和油价走势相反；油价再度下跌，但股市却反其道而行。

不过，12月走势背离的情况并没有维持很久，对交易商来说，股市在一个月内逆转且暴跌了14%，可能是一大担忧。

虽然需进口石油的新兴市场比出口的多，但像巴西和俄罗斯等许多今年表现亮眼者都是石油主要卖家，通常对油价动向极为敏感。

美元的走势可能也有极大的影响力，但美联储以外的重要央行宣布了期待已久的刺激举措后，通常也会有些后续效应，日本央行周五料将有所动作。

日本央行于2011年8月扩大印钞后，新兴股市在一个月内挫跌20%；之后日央行在2013年第二次扩大印钞后，新兴股市则是下跌逾17%。

欧洲央行2015年3月开始量化宽松计划后，新兴股市在四个月内暴跌了近30%。而在该政策推出前，则是大涨了17%。

新兴市场股市8月回报率：reut.rs/2a1QnPp

新兴市场货币兑美元今年迄今表现：link.reuters.com/map94w

2016年新兴市场：reut.rs/1ZKAaO6

新兴股市和油价表现：link.reuters.com/reb25t

(完)