多个股票市场估值愈见偏高 市况更趋波动--贝莱德

路透香港7月8日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（BlackRock）(BLK.N)旗下资讯提供商--贝莱德智库周二发布中期投资展望报告指出，现时多个股票市场的估值愈见偏高，势将令市况更趋波动，尤其随着美国结束量化宽松货币政策在即，市场的焦点已转移至美国未来的加息行动。

贝莱德全球首席投资策略师孔睿思(Russ Koesterich)表示，全球主要央行的宽松货币政策已压低孳息率，同时鼓励了承险活动及推升了资产估值。在当前的环境下，随着投资者的焦点已由美国结束量宽货币政策，转移至关注未来加息的时间及幅度，大市将更趋波动。

“货币政策压抑市场波动性的时间越长，资产的估值便越趋偏高，而股市走势跟盈利增长脱轨的风险也越大。”他说。

贝莱德智库运用贝莱德对各资产类别、客户群组及地区的专业知识，为贝莱德的基金经理提供各类资讯，协助他们取得更出色的投资表现。在这份题为“零利率世界”报告中，贝莱德智库重申其“持续缓慢增长”（Low for Longer）的观点，即是在今年余下时间实质利率及整体市场波动性亦将处于低水平。

报告提及，全球市场于过去六个月中历经的最大转变，是早前酝酿危机的新兴市场已经靠稳。区内不少经济体已整顿及开始缩减经常帐赤字，为未来的经济及市场反弹铺路。

孔睿思说，“由于新兴市场的发展速度各异，严选投资尤关重要。我们偏好拥有强劲资产负债表，并正推行改革以加强经济竞争力的国家，例如墨西哥。”

监于风险资产持续攀升而市场波幅极低，贝莱德智库对杠杆活动一旦大幅增加感到忧虑。目前，投资者可考虑捕捉市场内部动态的转变，例如今年春季股市动力的逆转。

**市场波幅极低**

对于环球主要央行政策走向，贝莱德智库称，预期不同地区央行的货币政策将继续分道扬镳，当中美国联储局及英伦银行将迈向收紧时期；反观欧洲央行及日本央行看来将会于未来一段时间继续维持宽松政策。

贝莱德智库首席投资策略师华逸文（Ewen Cameron Watt）表示，“这方面的分歧某程度上亦可阐释贝莱德对各资产的投资取向。概括而言，我们偏好欧洲及日本股票，相信宽松货币措施将为两者带来支持；而对加息及美国在年底终结量宽货币政策的预期，使我们对美国以至（某个程度上）英国的风险资产持较审慎的态度。”

贝莱德智库指出，美国经济可望从低速前进迎向周期性回升的边缘，主要是房屋需求受压抑、削减公共开支和加税对财政的影响正在消退，以及短期内资本开支有望上升。随着经济状况持续改善，美国可能被迫在短时间内多次加息来减慢经济增速。较可能出现的情况是当核心消费物价指数升温时，债券孳息也会随之上扬，市场因而自行收紧信贷。

中国方面，市场已下调对当地国内生产总值增长的预期，但贝莱德智库认为，中国的投资驱动型增长未必可以长久持续，因此认为中国经济增速有可能进一步放缓。

“中国经济现时十分倚重高占国内生产总值四分之一的出口表现。倘若出口表现维持稳固，当局在施政时将有较大的自由度；但若出口增长出乎意料地下降，便有可能触发恶性循环。”报告称。

就下半年的投资策略，贝莱德智库建议留意美国债券的相对价值，吸纳欧洲盈利稳健的周期类、能源及大型企业价值类股份并减持周边欧盟国的债券。亚洲方面由于中国需求放缓将冲击澳洲经济，建议吸纳受惠澳洲利率上升的已对冲资产；以逆向投资策略捕捉银行股的反弹机会，并吸纳已对冲的日本股票。新兴市场则偏向采取积极管理的投资方式，并留意巴西及墨西哥等本地债券。

贝莱德主要向机构及零售客户提供服务，截至今年3月底为止其管理的资产总值约为4.4万亿美元。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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