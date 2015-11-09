焦点：新兴市场股市反弹尚未站稳脚跟 但大型基金开始谨慎加码

图为美元和巴西雷亚尔现钞。 REUTERS/Ricardo Moraes

路透伦敦11月6日 - 新兴市场股市过去已有多次显露曙光后却又令人失望。眼下一些大型资产管理公司认为，即便新兴市场股票近期的反弹势头看上去比较脆弱，但现在或许是买入的好时机。

一度欣欣向荣的新兴市场在过去五年的表现不及发达市场。资产管理公司贝莱德(Blackrock)表示，五年前入市的投资者如果追踪的是MSCI明晟指标指数，现在应该已经损失了6%；而那些追踪标准普尔500指数.SPX投资的投资者大概已经获得了13%的回报。

新兴市场出现令人信服的逆转还有一段距离。本周公布的摩根士丹利数据显示，新兴市场上市公司的获利将不及分析师预期，为过去14个季度中的第12次。巴西和俄罗斯等不少大型新兴经济体正处于衰退中，而其他新兴经济体的增速也下滑至数年低位。

然而，一些基金公司正在小心翼翼地增加新兴市场股票的仓位。例如瑞银财富管理在过去一年多一直低配新兴市场股票，如今已转为中性；这意味着在其投资组合中，新兴市场股票的权重持平于全球指标指数。

“新兴市场多头放手一搏还不到时候，但或许可以先采取更为平衡的投资策略，”瑞银财富管理新兴市场投资部的负责人Jorge Mariscal表示。

据美银美林的月度调查，全球投资者10月将新兴市场股票配比从前月创纪录的34%降至28%。

新兴市场股市10月上涨7%，此前连续五个月下跌。有关日本和欧洲央行可能扩大刺激举措的暗示，以及投资者认为美国今年可能不会升息都带来帮助。MSCI明晟指标指数本月迄今已上涨将近2%。

新兴股市基金在7-9月遭遇500亿美元的资金外流之后，10月中旬开始出现净流入；但流入规模在10月底触及16周高位后出现停顿。

瑞银财富管理表示，“有吸引力的”股票估值和新兴经济体数据回稳的迹象推动了整体趋势的转向。巴西等市场的空仓格局已经达到极端状态，瑞银称已增持巴西股票准备迎接反弹。

MSCI明晟指标指数整体预估市盈率约为11倍，虽然已脱离近几年触及的低点，但仍比发达市场接近16倍的估值低得多，正如图表所示：link.reuters.com/rut87v

部分人士认为，考虑到新兴企业获利四年来衰退，股价较低可能是有道理的，但大多数新兴市场货币兑美元今年以来贬值10-30%，意味着许多国家的经济已经进行调整。

贝莱德(Blackrock)旗下新兴市场多种资产主管Gerardo Rodriguez表示，他最建议增持新兴市场股票，而非发达市场股票，因预计新兴经济体将跟随美国经济回升。

“从估值来看，显然存在诱人的入门契机，尤其是与已经上涨几年的发达市场相比，”Rodriguez称，“我们要说是时候再度关注新兴市场...至少是时候重新考虑持仓(权重)。”

**战术性调整**

但考虑到过去五年的状况，基金经理对大举投资与中国经济增长、全球贸易和美国利率联系如此密切的板块持谨慎态度。

例如，新兴股市周五受挫，因美国强劲就业数据支持了美联储将在下月开始近10年来首次升息的预期。

因此，虽然有部分资金回流到新兴市场，但美银美林估计，夏季从新兴股票基金中赎回的资金中，仅有2%重新流入新兴市场。

“这感觉不像是结构性反弹。未来某个时候会发生这种情况，但我们必须要等待相对估值比现在低，企业必须要有获利表现，且各国必须实施改革，”Fidelity Worldwide Investments综合资产部门投资组合经理Ayesha Akbar表示。

但Akbar最近策略性地减少长期以来对新兴股市的低配，“我们认为中国还没脱离困境，但情况可能企稳，”他说。“这带来一些安慰。”

全面反弹还要取决于经济面情况，一些市场出现了企稳迹象。俄罗斯制造业10月扩张，为11个月来首次，而且印度和墨西哥制造业增速也触及数月高位。

Capital Economics表示，基于月度产出和支出数据算出的GDP追踪指标显示，俄罗斯和拉美的低迷经济已经稳定下来，并补充称，中国经济也企稳，而且随着放宽货币政策，应积聚成长动能。

但作为新兴市场收益和经济增长驱动因素的出口，仍然了无生气。全球对一些新兴国家的大宗商品需求不太可能反弹，商品出口也维持疲弱。作为全球需求领头羊的韩国，预计其出口本季将继续下降。

JPMorgan Asset Management的全球综合资产策略主管John Bilton表示，鉴于上述这些因素影响，股票还没有便宜到可以“闭着眼睛买”的程度。相比新兴市场，他仍看好发达国家市场，尽管该市场较之以前“规模缩水”。(完)