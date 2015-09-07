新兴市场股市持续震荡 但可能是买点--美银美林

路透伦敦9月4日 - 美银美林周五表示，截至9月2日当周，投资人持续自新兴股市撤出数以十亿美元计的资金，但近来累计流出的资金已如此之大，对投资人来说，“买进”的讯号正在闪烁。

该周有52亿美元的资金流出，使过去四周的资金流出量升至240亿美元，相当于管理资产的2.94%。美银美林引述数据供应商EPFR Global的资金流动数据称，这已是连续第八周的流出。

这已释出反向操作的“买进”讯号，为2013年6月以来首见。根据美林美银，当时的新兴市场股市在随后的四周内上涨了3.8%，在13周内上涨了13%。

全球市场近几周震荡不已，因中国市场动荡及对中国经济放缓的不安情绪升温。

例如上周全球股市流出295亿美元资金，为2002年以来最大规模，甚至超过了2008年雷曼兄弟倒闭时任何一周的资金外流规模。

不过上周投资者于三周来首次重返股市，向全球股市基金注入107亿美元，这是八周以来最大规模，尽管其中逾70亿美元流入SPY上市交易基金(ETF)。

欧洲股票基金净流入42亿美元，为六周来最高水平，日本股票基金净流入23亿美元，为过去28周来第26周净流入。

投资者持续远离新兴市场债券及股票，有30亿美元流出新兴市场债券基金，为连续第六周流出。投资者还将9亿美元撤出高收益债券基金，亦为连续第六周流出。

脆弱的投资者信心和市况导致现金持续流入发达国家政府公债。美银美林称，有25亿美元流入公债基金，为连续第九周净流入，而且是2011年9月以来为期最长的连续流入时间。(完)

(编译 戴素萍/于春红; 审校 王颖/李婷仪)

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