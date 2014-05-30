哈格尔称新兴威胁不会阻止美国向亚太再平衡

路透5月29日（记者 David Brunnstrom） - 美国国防部长哈格尔周四称，其他地区的新威胁不会阻止美国加强其在亚洲军事地位的计划。

美国总统奥巴马周三发表外交政策主旨演讲，没有特别提到美国将军事、政治和经济重心移向亚洲的政策主题，这让亚洲的一些人感到意外和失望。

奥巴马主要谈论了新兴的威胁，包括北非的民兵组织。

哈格尔在前往新加坡的途中对记者称，美国对亚洲的承诺一如既往。他将在香格里拉对话上发表演讲，随后前往阿富汗和欧洲。

当记者问及伊拉克和阿富汗战争后将分配到亚洲的资源是否会被转为处理奥巴马提到的新威胁时，哈格尔说道：“总统昨天提到和解释的新兴威胁不会阻止、缩短或减少我们向亚太再平衡的部署。”

“那没有降低，也不会降低我们向亚太再平衡的承诺。”

哈格尔表示，在参加香格里拉对话的两天里，他将参加不少于10场以上的双边或三边会议，以强化关系和稳定紧张局势。

这将是哈格尔去年担任国防部长以来第五次出访亚洲。两个月前，他先于奥巴马对亚洲进行了访问。美国国务卿克里今年也出访了亚洲。

“这些访问部分显示了我们向亚太再平衡的承诺。”哈格尔说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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