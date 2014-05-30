美国国防部长哈格尔称，新兴威胁不会阻止美国向亚太再平衡

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透5月29日 - 美国国防部长哈格尔周四称，其他地区的新威胁不会阻止美国加强其在亚洲军事地位的计划。
美国总统奥巴马周三发表外交政策主旨演讲，没有特别提到美国将军事、政治和经济重心移向亚洲的政策主题，这让亚洲的一些人感到意外和失望。
奥巴马主要谈论了新兴的威胁，包括北非的民兵组织。
哈格尔在前往新加坡的途中对记者称，美国对亚洲的承诺一如既往。他将在香格里拉对话上发表演讲，随后前往阿富汗和欧洲。
当记者问及伊拉克和阿富汗战争后将分配到亚洲的资源是否会被转为处理奥巴马提到的新威胁时，哈格尔说道：“总统昨天提到和解释的新兴威胁不会阻止、缩短或减少我们向亚太再平衡的部署。”
“那没有降低，也不会降低我们向亚太再平衡的承诺。”
哈格尔表示，在参加香格里拉对话的两天里，他将参加不少于10场以上的双边或三边会议，以强化关系和稳定紧张局势。
这将是哈格尔去年担任国防部长以来第五次出访亚洲。两个月前，他先于奥巴马对亚洲进行了访问。美国国务卿克里今年也出访了亚洲。
“这些访问部分显示了我们向亚太再平衡的承诺。”哈格尔说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12