企业并购: 中国石油以22亿加元与加拿大Encana合资开发页岩气

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透亚伯达省12月13日 - 中国石油 将以22亿加元取得加拿大能源企业Encana Corp 在亚伯达省一座页岩气项目的49.9%权益.这是加拿大公布关于外国国企重大能源投资新准则之后的首宗大型交易.
根据收购协议,中国石油旗下Phoenix Duvernay Gas将取得Encana在亚伯达省的Duvernay项目近半数权益.该项目的蕴藏量估计有90亿桶油当量.
Encana说,本项交易中国石油已经支付了11.8亿加元,另外有10亿加元将在未来四年中,以负担Encana半数开发支出的形式支付.这段期间,双方将投入40亿加元在钻探及加工设备上面.
消息公布后Encana股价上涨,周四收高2%报20.85加元.
Encana并未在合资企业中让出Duvernay资产的控制权,而且这项交易不包含油砂,所以应该较不会像中海油收购案那样的严密审查.
加拿大官方目前尚未对本案作出评论.此项交易可能需要政府的批准.(完) (编译 李婷仪; 审校 张涛)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。