企业并购: 中国石油以22亿加元与加拿大Encana合资开发页岩气

路透亚伯达省12月13日 - 中国石油 将以22亿加元取得加拿大能源企业Encana Corp 在亚伯达省一座页岩气项目的49.9%权益.这是加拿大公布关于外国国企重大能源投资新准则之后的首宗大型交易.

根据收购协议,中国石油旗下Phoenix Duvernay Gas将取得Encana在亚伯达省的Duvernay项目近半数权益.该项目的蕴藏量估计有90亿桶油当量.

Encana说,本项交易中国石油已经支付了11.8亿加元,另外有10亿加元将在未来四年中,以负担Encana半数开发支出的形式支付.这段期间,双方将投入40亿加元在钻探及加工设备上面.

消息公布后Encana股价上涨,周四收高2%报20.85加元.

Encana并未在合资企业中让出Duvernay资产的控制权,而且这项交易不包含油砂,所以应该较不会像中海油收购案那样的严密审查.