2020年前中国一次能源消费年均增速将降至约3.4%--国家能源局长

路透北京3月5日 - 中国国家能源局局长努尔·白克力称，随着中国经济发展逐步进入新常态，能源消费增速也将逐步换挡，预计从现在到2020年中国一次能源消费年均增速将降至3.4%左右，到2030年可能降至2.3%左右。

能源局网站刊登国内媒体对其两会期间的专访文章称，中国要增强能源自主保障能力，推进煤炭清洁高效开发利用，稳步提高国内石油产量，大力发展天然气，并积极发展能源替代，加强储备应急能力建设。

努尔·白克力并表示，中国在采用国际最高安全标准、确保安全的前提下，适时在东部沿海地区启动新的核电项目建设，研究论证内陆核电建设。到2020年，核电装机容量达到5,800万千瓦，在建容量达到3,000万千瓦以上。

2015年，中国还将开展能源生产消费革命试点工作，从能源资源富集地区、主要消费地区各选择1-2个典型省(区、市）开展试点。

此外，中国在2015年还将做好顶层设计，制定能源中长期规划。以2030年前后二氧化碳排放达到峰值、2030年非化石能源消费比重提高到20%左右为基准，拟订2030年能源生产和消费革命战略，编制能源发展“十三五”规划及煤炭、电力、油气、核电、可再生能源、科技装备等配套专项规划。

目前，中国煤炭消费占一次能源的比重高达66%左右，比世界平均水平高35个百分点。本世纪以来，中国能源消费总量从14.6亿吨标煤增长到42.6亿吨标煤，年均增长7.9%，比上世纪最后20年的年均增速高出3.4个百分点。（完）

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(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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