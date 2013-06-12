《中欧投资焦点》中国企业投资欧洲新兴国家能源业，以图在欧洲立足

中国前总理温家宝在去年4月宣布，提供100亿美元信贷额度以及5亿美元投资资金，以促进中国与该地区之间的经贸联系。此举凸显出中国在中欧与东南欧的雄心。

专家称，该地区能源行业尤其令中国感兴趣，因为有很大一部分电力仍需依赖逐渐老化且污染环境的燃煤发电厂提供。

巴尔干国家政府向投资能源行业的外国企业提供了建筑与土地方面的特许权，即允许外国企业在几年内获得发电厂的所有权，到期后须将所有权交还政府；另外政府还简化了规划和审批方面的监管手续。

“该地区正吸引到中国企业越来越大的兴趣，因为政府采购流程不再那么严格，”克罗地亚经济研究院的分析师Zeljko Lovrincevic表示。

“中国企业...并不仅仅为了获利。他们将一个项目视作扩张业务触角的机会，并投入自身的部分人力，”他补充道。

斯洛文尼亚是西巴尔干国家中唯一的欧盟成员国。克罗地亚将在下个月加入欧盟，黑山已经开始入盟谈判，而塞尔维亚估计很快也将开始谈判。马其顿、阿尔巴尼亚和波斯尼亚都还处于申请入盟的最初阶段。

对于东方电气的Hu Minsheng而言，赢得欧盟外围国家的项目，是向着在欧盟内部发展业务迈出的一步。