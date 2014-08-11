乍得将与中国石油争议诉诸国际仲裁

路透恩贾梅纳8月10日 - 乍得一名高级官员称，该国计划将与中国石油集团的争议诉诸巴黎仲裁庭。之前该国指称中国石油集团违反环保法规并要求该公司赔偿12亿美元，但双方协商陷入停滞。

双方争议去年7月爆发，乍得称在Koudalwa发现有大量原油被倒入矿坑，而中国石油在该地区有数个油田区块的许可。

乍得政府秘书长法杜勒（Abdoulaye Sabre Fadoul）称，双方进行了数周的谈判，期望能达成友好解决方案，但以失败告终。

他说：“因此，基于我们与中国石油的合同条款，我们决定将此诉诸巴黎的仲裁庭。”

因争议升级，上周乍得取消了授予中国石油的5项勘探许可。

法杜勒表示，除诉诸国际仲裁外，乍得政府还将中国石油诉诸恩贾梅纳一法庭，指控后者破坏环境及危害生命。

记者未能立即联系到中国石油发言人置评。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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