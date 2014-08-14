中国石油呼吁乍得撤销12亿美元的索赔诉讼

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透恩贾梅纳8月13日 - 中国石油集团否认违反乍得石油业的环保法规，呼吁乍得政府撤销向巴黎仲裁庭提交的索赔12亿美元的诉讼。
双方争议去年7月爆发，乍得称在Koudalwa发现有大量原油被倒入矿坑，而中国石油在该地区有数个油田区块的许可。
随着争议升级，乍得取消了授予中国石油的5项勘探许可。
中国石油在发给路透的声明中称，只有“少量”的原油泄漏，而且他们自己的分析未显示有原油渗入地下水。
中国石油还表示，希望乍得政府“撤销这一决定（向巴黎仲裁庭提交诉讼），继续努力以友好的方式解决这一争议”。中国石油指出，乍得政府拒绝向其提供受损详情，来为如此巨额的索赔提供理据。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。