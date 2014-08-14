中国石油呼吁乍得撤销12亿美元的索赔诉讼

路透恩贾梅纳8月13日 - 中国石油集团否认违反乍得石油业的环保法规，呼吁乍得政府撤销向巴黎仲裁庭提交的索赔12亿美元的诉讼。

双方争议去年7月爆发，乍得称在Koudalwa发现有大量原油被倒入矿坑，而中国石油在该地区有数个油田区块的许可。

随着争议升级，乍得取消了授予中国石油的5项勘探许可。

中国石油在发给路透的声明中称，只有“少量”的原油泄漏，而且他们自己的分析未显示有原油渗入地下水。

中国石油还表示，希望乍得政府“撤销这一决定（向巴黎仲裁庭提交诉讼），继续努力以友好的方式解决这一争议”。中国石油指出，乍得政府拒绝向其提供受损详情，来为如此巨额的索赔提供理据。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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