中国石油呼吁乍得撤销12亿美元的索赔诉讼

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透恩贾梅纳8月13日 - 中国石油集团否认违反乍得石油业的环保法规，呼吁乍得政府撤销向巴黎仲裁庭提交的索赔12亿美元的诉讼。
双方争议去年7月爆发，乍得称在Koudalwa发现有大量原油被倒入矿坑，而中国石油在该地区有数个油田区块的许可。
随着争议升级，乍得取消了授予中国石油的5项勘探许可。
中国石油在发给路透的声明中称，只有“少量”的原油泄漏，而且他们自己的分析未显示有原油渗入地下水。
中国石油还表示，希望乍得政府“撤销这一决定（向巴黎仲裁庭提交诉讼），继续努力以友好的方式解决这一争议”。中国石油指出，乍得政府拒绝向其提供受损详情，来为如此巨额的索赔提供理据。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。