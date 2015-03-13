低效火电企业发电量榜单出炉 中美名列前茅

路透奥斯陆3月13日 - 周五发布的一项研究称，中国和美国低效火电厂的发电量最高；相比更先进的发电厂，这些低效火电厂排出更多温室气体，且耗水量更高。

“投资者有充分的理由对这些企业所面对的风险进行评估，”牛津大学受困资产项目（Stranded Assets Programme）主管兼该报告的第一作者Ben Caldecott说道。

该研究根据低效、“次临界”技术产生的发电总量进行排名，在火电业务占投资组合最大的前100家企业中，中国和美国企业占据主宰地位。

这100家企业中有59家是国有企业。

Caldecott称，相较最先进的火电厂，这些次临界火电厂排出的二氧化碳多出75%，耗水量高出67%。若采取措施降低全球温室气体排放，这些低效火电厂将首当其冲，面临最大的风险。

“全球范围内按规模来说，中国和美国的次临界火电厂占到最多，10家最大的次临界火电厂中7家是中资，而最大的20家中有6家是美资，”该报告显示。

中国华能集团、华电集团和中国国电集团名列榜首。印度国家电力集团（NTPC）是排名最前的非中资企业，名列第五；爱依斯全球电力公司（AES Corp）是排名最前的美资企业，名列第九。

该研究以每单位发电量产生的二氧化碳排量为依据，对每个企业的清洁效能进行排名。NTPC和AES的清洁效能都高出排名最前的几家中资企业。

该研究也给出了耗水量和空气污染的具体情况，但并未对每家企业的总体环保绩效进行排名，也没有给出每家企业旗下次临界火电厂的产值。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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