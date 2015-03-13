低效火电企业发电量榜单出炉，中美名列前茅

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透奥斯陆3月13日 - 周五发布的一项研究称，中国和美国低效火电厂的发电量最高；相比更先进的发电厂，这些低效火电厂排出更多温室气体，且耗水量更高。
“投资者有充分的理由对这些企业所面对的风险进行评估，”牛津大学受困资产项目（Stranded Assets Programme）主管兼该报告的第一作者Ben Caldecott说道。
该研究根据低效、“次临界”技术产生的发电总量进行排名，在火电业务占投资组合最大的前100家企业中，中国和美国企业占据主宰地位。
这100家企业中有59家是国有企业。
Caldecott称，相较最先进的火电厂，这些次临界火电厂排出的二氧化碳多出75%，耗水量高出67%。若采取措施降低全球温室气体排放，这些低效火电厂将首当其冲，面临最大的风险。
“全球范围内按规模来说，中国和美国的次临界火电厂占到最多，10家最大的次临界火电厂中7家是中资，而最大的20家中有6家是美资，”该报告显示。
中国华能集团、华电集团和中国国电集团名列榜首。印度国家电力集团（NTPC）是排名最前的非中资企业，名列第五；爱依斯全球电力公司（AES Corp）是排名最前的美资企业，名列第九。
该研究以每单位发电量产生的二氧化碳排量为依据，对每个企业的清洁效能进行排名。NTPC和AES的清洁效能都高出排名最前的几家中资企业。
该研究也给出了耗水量和空气污染的具体情况，但并未对每家企业的总体环保绩效进行排名，也没有给出每家企业旗下次临界火电厂的产值。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-