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市场报道 | 2014年 1月 8日 星期三 01:56 BJT

EIA月报：预期2015年美国原油产量将触及43年高位

路透纽约1月7日 - 美国能源资料协会(EIA)周二表示，预期2015年美国原油产量将达到43年高位，因页岩油田产量增长。

EIA在月度短期能源展望报告中称，预期2015年美国原油日产量将为930万桶，高于2014年850万桶的预估。

EIA还将2014年非OPEC日产量预估上调14万桶，至5,610万桶。将2014年OPEC日产量预估上调15万桶，至3,540万桶。(完)

(编译 利棣儿；审校　母红)
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