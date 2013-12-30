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货币新闻 | 2013年 12月 31日 星期二 03:26 BJT

标题新闻：美国10月原油和成品油日需求增长3%，至1,930万桶，为2011年8月以来最高纪录-EIA

EIA：能源资料协会

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