绿色和平新开北极圈钻探“举报网”

路透奥斯陆4月24日 - 环境组织绿色和平（Greenpeace）周三推出了一个新网站，试图吸引石油企业内部的举报者揭露在北极圈内钻探石油和天然气的风险。

绿色和平希望政府禁止石油和天然气企业在北极圈内作业。

该组织呼吁石油企业的雇员和分包商，如果他们知道关系公众利益的严重安全问题或风险，就将信息提交到新的网站（www.arctictruth.org）。

绿色和平称，宣传该网站的海报将在荷兰皇家壳牌集团(RDSa.L)伦敦办公室附近张贴。

壳牌表示将安全放在首位。该公司2月称，今年不会在阿拉斯加北极圈海域内钻探，2012年该公司的钻探船在一个暴风雨中搁浅。

本月早些时候，康菲石油(COP.N)搁置了明年在阿拉斯加以外的楚科奇海钻探勘探井的计划，因美国监管存在不确定性。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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