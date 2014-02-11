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货币新闻 | 2014年 2月 12日 星期三 02:06 BJT

EIA月报：EIA下调今明两年美国石油日产量预估

路透纽约2月11日 - 美国能源资料协会(EIA)周二表示，下调今明两年美国石油日产量预估，因近几周严寒天气导致新油井完工暂时放缓。

EIA在月度短期能源展望报告中将2014年原油日产量预估下调10万桶，至840万桶，明年预估也下调了10万桶，至920万吨。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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