EIA库存周报：美国上周原油库存大增，墨西哥湾地区库存创纪录新高

路透纽约4月16日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存增幅远高于预期，墨西哥湾地区库存触及纪录新高，因进口上升，且国内石油产量升至26年来的高点。

4月11日止当周，原油库存增加1,000万桶至3.94亿桶，墨西哥湾地区库存增加520万桶，至EIA从1990年开始收集数据以来的最高。

分析师先前预计，上周美国原油库存仅增长230万桶。

数据还显示，美国战略石油储备下降62.3万桶，连续两周减少，美国政府上个月宣布将出售至多500万桶原油。

油价在数据公布后迅速回吐涨幅，尾盘转跌。1550GMT，美国原油期货 下跌0.5%至每桶103.23美元。布兰特原油 上涨0.4%至每桶109.75。

美国原油日产量创出新高，增长7.2万桶至每日830万桶，为1988年4月来最高。但日进口量亦增加9.6万桶至每日830万桶，其中西海岸日增长55万桶至每日160万桶。

库欣原油库存下降77.1万桶，至2009年10月来的低点。

炼厂每日处理原油量增加27.6万桶，产能利用率上升1.3个百分点，至88.8%。