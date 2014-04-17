EIA库存周报：美国上周原油库存大增，墨西哥湾地区库存创纪录新高

标题新闻：美国第四季雇佣成本指数确定为按季上升0.5%，薪资确定为成长0.5%
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路透纽约4月16日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存增幅远高于预期，墨西哥湾地区库存触及纪录新高，因进口上升，且国内石油产量升至26年来的高点。
4月11日止当周，原油库存增加1,000万桶至3.94亿桶，墨西哥湾地区库存增加520万桶，至EIA从1990年开始收集数据以来的最高。
分析师先前预计，上周美国原油库存仅增长230万桶。
数据还显示，美国战略石油储备下降62.3万桶，连续两周减少，美国政府上个月宣布将出售至多500万桶原油。
油价在数据公布后迅速回吐涨幅，尾盘转跌。1550GMT，美国原油期货 下跌0.5%至每桶103.23美元。布兰特原油 上涨0.4%至每桶109.75。
美国原油日产量创出新高，增长7.2万桶至每日830万桶，为1988年4月来最高。但日进口量亦增加9.6万桶至每日830万桶，其中西海岸日增长55万桶至每日160万桶。
库欣原油库存下降77.1万桶，至2009年10月来的低点。
炼厂每日处理原油量增加27.6万桶，产能利用率上升1.3个百分点，至88.8%。
汽油库存减少15.4万桶，分析师预估为下降170万桶。包含柴油和取暖油在内的馏分油库存减少130万桶，原预估为减少40万桶。(完) (翻译 张荻；审校 徐文焰)
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第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f