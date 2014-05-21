EIA库存周报：美国原油库存减少，因进口量降至1997年以来最低

路透5月21日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，上周美国原油库减少，因进口降至1997年以来最低，同时汽油和馏分油库存则双双增加。

EIA报告称，上周美国原油库存减少720万桶。分析师此前预估库存增加75万桶。库存降幅小于美国石油协会(API)周二公布的下降逾1,000万桶。

"这看来是受进口减少的影响，"Tradition Energy分析师Gene McGillian称，“进口下降仍让我心有疑问：消失的原油都到哪儿去了？因为炼厂产能利用率仍基本保持不变。”

数据公布后，美国原油期货 几无变动，但之后扩大日内涨幅至约1.50美元。

EIA称，库欣原油库存 下降22.5万桶。

EIA数据显示，炼厂原油日加工量 增加28.2万桶。美国上周原油日进口量 下降65.8万桶，仅有640万桶，为1997年以来最低。

全美炼厂产能利用率 基本持平，但东部沿海炼厂产能利用率上升4.6个百分点。

汽油库存 增加近100万桶，路透调查中分析师预估为增加7.9万桶。