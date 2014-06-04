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市场报道 | 2014年 6月 5日 星期四 06:43 BJT

EIA库存周报：美国上周原油库存降幅远超预期，因炼厂提高产能利用率

路透6月4日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅高于预期，因炼厂提高产能利用率，以满足增加的出口需求。

5月30日止当周美国原油库存 减少340万桶，分析师此前预估为减少30万桶。

墨西哥湾沿岸和中西部地区原油库存下降尤为明显，这些地区的汽油库存亦降至2012年以来最低。

数据公布后，美国7月原油期货 一度上涨逾1%。

EIA称，库欣原油库存 下降32.1万桶。

根据EIA数据，炼厂原油日加工量 增加20.6万桶，产能利用率 上升0.9个百分点，至90.8%。

美国原油日进口量 减少68.6万桶。

汽油库存 增加21万桶，路透调查访问的分析师预期为减少20万桶。

数据还显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 增加200万桶，预估为增加40万桶。(完) (编译 许娜；审校 王兴亚)
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