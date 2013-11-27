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市场报道 | 2013年 11月 28日 星期四 03:05 BJT

标题新闻：上周美国原油库存增加300万桶至3.91亿桶，为1982年编纂数据以来年内同期最高-EIA

EIA为美国能源资料协会

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