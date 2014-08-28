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市场报道 | 2014年 8月 28日 星期四 08:51 BJT

EIA库存周报：美国原油库存下降，因炼厂保持高产能利用率

路透8月27日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，上周美国原油库存降幅超过预期，因炼厂维持了较高的产能利用率。虽然汽油库存下降，但馏分油库存增加。

8月22日止当周，美国原油库存 减少210万桶，分析师原本预估减少130万桶。

EIA称，俄克拉荷马州库欣的原油库存 增加50.8万桶，进口 每日小幅增加8.4万桶。

EIA数据还显示，炼厂的产能利用率上升0.1个百分点，至93.5%。

汽油库存 减少96万桶，路透调查访问的分析师预估为减少110万桶。

Jefferies Bache驻纽约的副总裁Andy Lebow说，“通篇报告很中性，根据这篇报告，我既不会买入，也不会卖出。”

包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 上升130万桶，分析师预估为减少44.3万桶。

馏分油需求的四周均值较上年同期增长5.2%，至390万桶。

“随着焦点转向取暖油，馏分油库存上升也对油价利空，不过馏分油需求增加，一定程度上抵消了库存增加的偏空因素。” Again Capital LLC驻纽约合伙人John Kilduff表示。(完)

(编译 李春喜 审校 白云)
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