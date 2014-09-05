EIA库存周报：美国上周原油和汽油库存均下降，但馏分油库存意外增加

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透9月4日 - 美国能源资料协会(EIA)周四公布数据显示，上周美国原油库存降幅小于预期，同时汽油库存下降，但馏分油库存意外增加。
8月29日止当周，美国原油库存 减少90.5万桶，分析师原本预估减少110万桶。
EIA称，俄克拉荷马州库欣的原油库存 减少38.5万桶。
EIA数据还显示，炼厂原油日加工量 减少11.4万桶，产能利用率下降0.2个百分点至93.3%。
汽油库存 减少230万桶，路透调查访问的分析师预估为减少130万桶。
包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 上升60.5万桶，分析师预估为减少50万桶。
美国原油日进口量 增加4.2万桶。
"报告略微偏空，因墨西哥湾PADD 3地区的原油库存增加，而且库欣原油库存仅小幅下降，这表明墨西哥湾的影响增强，"Energy Management Institute高级合伙人Dominick Chirichella说。(完)
(编译 许娜；审校 王兴亚)
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路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。