EIA库存周报：美国上周原油和汽油库存均下降，但馏分油库存意外增加

路透9月4日 - 美国能源资料协会(EIA)周四公布数据显示，上周美国原油库存降幅小于预期，同时汽油库存下降，但馏分油库存意外增加。

8月29日止当周，美国原油库存 减少90.5万桶，分析师原本预估减少110万桶。

EIA称，俄克拉荷马州库欣的原油库存 减少38.5万桶。

EIA数据还显示，炼厂原油日加工量 减少11.4万桶，产能利用率下降0.2个百分点至93.3%。

汽油库存 减少230万桶，路透调查访问的分析师预估为减少130万桶。

包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 上升60.5万桶，分析师预估为减少50万桶。

美国原油日进口量 增加4.2万桶。

"报告略微偏空，因墨西哥湾PADD 3地区的原油库存增加，而且库欣原油库存仅小幅下降，这表明墨西哥湾的影响增强，"Energy Management Institute高级合伙人Dominick Chirichella说。(完)