EIA库存周报：美国上周原油库存意外上升，因进口跃增且炼厂产出下降

路透9月17日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，上周美国原油库存意外上升，因进口跃增且炼厂减产；同时汽油库存下降，但馏分油库存增加。

截至9月12日当周美国原油库存 增加370万桶，分析师原预估为减少160万桶。

EIA数据显示，同期石油日进口量 增长493,000桶，至每日770万桶。四周进口均值现为11月以来的最高水平。

“看来原油进口增加导致库存增长，即便炼厂产能利用率持续处在高位93%，”Again Capital的合伙人John Kilduff称。

炼厂产能利用率下降0.9个百分点，但整体仍处于93%的高位。

汽油库存 下降160万桶，分析师预估为减少257,000桶。

包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 增加279,000桶，分析师预估为增加486,000桶。