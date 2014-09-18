EIA库存周报：美国上周原油库存意外上升，因进口跃增且炼厂产出下降

南非汇市：兰特兑美元从三周高位进一步回落，下跌2%
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透9月17日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，上周美国原油库存意外上升，因进口跃增且炼厂减产；同时汽油库存下降，但馏分油库存增加。
截至9月12日当周美国原油库存 增加370万桶，分析师原预估为减少160万桶。
EIA数据显示，同期石油日进口量 增长493,000桶，至每日770万桶。四周进口均值现为11月以来的最高水平。
“看来原油进口增加导致库存增长，即便炼厂产能利用率持续处在高位93%，”Again Capital的合伙人John Kilduff称。
炼厂产能利用率下降0.9个百分点，但整体仍处于93%的高位。
汽油库存 下降160万桶，分析师预估为减少257,000桶。
包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 增加279,000桶，分析师预估为增加486,000桶。
EIA称，库欣原油库存 下降357,000桶。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
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