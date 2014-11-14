EIA库存周报：美国上周原油库存减少，因炼厂增加产出

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透11月14日 - 美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示，上周美国原油库存降幅高于预期，因炼厂增加产出。上周汽油库存增加，馏分油库存减少。
截至11月7日止当周，美国原油库存 减少170万桶，分析师预估为增加75万桶。
EIA称，库欣原油库存 增加170万桶。
“总库存可能下滑，但库欣库存增加170万桶，增幅肯定高于预期，”石油能源分析和咨询公司Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch表示。
EIA数据显示，炼厂原油日加工量 增加26.7万桶。炼厂产能利用率 上升1.7个百分点至90.1%。
汽油库存 增加180万桶，分析师预估为增加51.7万桶。
数据显示，包含取暖油与柴油在内的馏分油库存 减少280万桶，分析师预估为减少130万桶。
“汽油库存增加是利空因素，但馏分油库存略微带来支撑。总的来说，该报告不能扭转价格加速下滑的局面。”Ritterbusch说。
美国上周原油日进口量 增加20.2万桶。(完)
(编译 杜明霞；审校 李爽)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。