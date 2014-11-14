EIA库存周报：美国上周原油库存减少，因炼厂增加产出

路透11月14日 - 美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示，上周美国原油库存降幅高于预期，因炼厂增加产出。上周汽油库存增加，馏分油库存减少。

截至11月7日止当周，美国原油库存 减少170万桶，分析师预估为增加75万桶。

EIA称，库欣原油库存 增加170万桶。

“总库存可能下滑，但库欣库存增加170万桶，增幅肯定高于预期，”石油能源分析和咨询公司Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch表示。

EIA数据显示，炼厂原油日加工量 增加26.7万桶。炼厂产能利用率 上升1.7个百分点至90.1%。

汽油库存 增加180万桶，分析师预估为增加51.7万桶。

数据显示，包含取暖油与柴油在内的馏分油库存 减少280万桶，分析师预估为减少130万桶。

“汽油库存增加是利空因素，但馏分油库存略微带来支撑。总的来说，该报告不能扭转价格加速下滑的局面。”Ritterbusch说。

美国上周原油日进口量 增加20.2万桶。(完)