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市场报道 | 2015年 1月 2日 星期五 08:28 BJT

EIA库存周报：美国上周原油库存减少超出预期，但库欣原油增加

路透1月2日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，由于炼厂提高产量，上周美国原油库存减少幅度超出预期。不过库欣的原油库存增加，使油价承压。

根据EIA的数据，上周美国原油库存 减少180万桶。分析师原预期原油库存减少6.7万桶。

EIA称，库欣原油库存增加199.5万桶。

“从基本面来看，库欣原油库存增加近200万桶，抵消了差不多相同数量的库存减少，使市场继续保持疲弱，”Tradition Energy的资深分析师Gene McGillian表示。

“有大量原油供应，我认为未来可能继续如此，可能不是现在，而是未来一年。油价仍在寻底，对于西德克萨斯中质油可能在50美元下方。”

EIA数据显示，炼厂产能 平均每日增加3.6万桶，产能利用率提高0.9个百分点。

汽油库存 增加300万桶，路透调查中的分析师预期增加210万桶。

包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 增加190万桶，分析师预期为增加150万桶。(完)

(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
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