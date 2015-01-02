EIA库存周报：美国上周原油库存减少超出预期，但库欣原油增加

标题新闻：本周美国活跃钻机增加九座至712座，为2015年4月来最多，连增17周－贝克休斯
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路透1月2日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，由于炼厂提高产量，上周美国原油库存减少幅度超出预期。不过库欣的原油库存增加，使油价承压。
根据EIA的数据，上周美国原油库存 减少180万桶。分析师原预期原油库存减少6.7万桶。
EIA称，库欣原油库存增加199.5万桶。
“从基本面来看，库欣原油库存增加近200万桶，抵消了差不多相同数量的库存减少，使市场继续保持疲弱，”Tradition Energy的资深分析师Gene McGillian表示。
“有大量原油供应，我认为未来可能继续如此，可能不是现在，而是未来一年。油价仍在寻底，对于西德克萨斯中质油可能在50美元下方。”
EIA数据显示，炼厂产能 平均每日增加3.6万桶，产能利用率提高0.9个百分点。
汽油库存 增加300万桶，路透调查中的分析师预期增加210万桶。
包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 增加190万桶，分析师预期为增加150万桶。(完)
(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
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路透伦敦5月12日 - 英镑兑美元周五料创下四周以来首见的周线下跌，投资人观望英国退出欧盟的协商，而此前英国央行并未展露出倾向升息的迹象。
路透5月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 278.5 110 279.2 25 * 6月 247 25 245 3 * 7月 232.6 46 232.6 12 * 8月 223 264 224.9 11 * 9月 218.9 531 218.8 88 * 10月 214.5 2,215 214.6 266 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100