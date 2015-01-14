版本:
中国
市场报道 | 2015年 1月 15日 星期四 06:56 BJT

EIA库存周报：美国上周原油库存升幅远超预期，油品库存亦增加

路透纽约1月14日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存升幅远超预期，因骤增的产量持续涌入市场；与此同时，油品库存亦增加。

根据EIA的数据，截止1月9日当周美国原油库存 增加540万桶。路透调查分析师预期为增加41.7万桶。

汽油库存 增加320万桶，此前分析师预期为增加350万桶。包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 增加290万桶，分析师预期为增加210万桶。

EIA称，库欣原油库存 增加177.6万桶。EIA数据还显示，炼厂产能利用率下滑2.9个百分点，至91%；美国原油日进口量 增加63.6万桶。

部分分析师称，此数据公布后，原油期货应声下跌，但跌幅有限，因油市的看空气氛大多已被反映。(完) (编译 许娜；审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐