EIA库存周报：美国上周原油库存降幅高于预估，汽油库存连两周增加

路透纽约6月24日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存下降，而汽油库存则意外上升。

汽油库存连续两周上升。数据公布后，美国原油 短暂转跌反弹，近持平于61.10美元；但终场下挫1.2%，结算价报每桶60.27美元。

EIA称，6月19日止当周，美国原油库存 下降490万桶至4.6299亿桶。路透调查中分析师原先预期为减少210万桶。

EIA数据显示，俄克拉荷马州库欣的原油库存 减少187万桶；而原油进口 则降至每日619万桶，减少了43.2万桶。

数据还显示，炼厂原油日加工量 增加25万桶。炼厂产能利用率 增加0.9个百分点至94.0%。

汽油库存 增加68万桶，路透调查预估为减少30.4万桶。