EIA库存周报：美国上周原油库存降幅高于预估，汽油库存连两周增加

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约6月24日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存下降，而汽油库存则意外上升。
汽油库存连续两周上升。数据公布后，美国原油 短暂转跌反弹，近持平于61.10美元；但终场下挫1.2%，结算价报每桶60.27美元。
EIA称，6月19日止当周，美国原油库存 下降490万桶至4.6299亿桶。路透调查中分析师原先预期为减少210万桶。
EIA数据显示，俄克拉荷马州库欣的原油库存 减少187万桶；而原油进口 则降至每日619万桶，减少了43.2万桶。
数据还显示，炼厂原油日加工量 增加25万桶。炼厂产能利用率 增加0.9个百分点至94.0%。
汽油库存 增加68万桶，路透调查预估为减少30.4万桶。
EIA数据还显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 增加180万桶。分析师预期为增加100万桶。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。