EIA库存周报：美国上周原油库存增加，远高于五年季节性均值

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约7月22日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存增加，增至远高于五年季节性均值的水准，同时汽油库存减少，馏分油库存增加。
上周美国原油库存 增加250万桶至4.6389亿桶，较五年来这个星期的季节性均值高出逾1亿桶。分析师原先预期为减少230万桶。
墨西哥湾地区原油库存增加250万桶，西海岸原油库存减少76.2万桶，俄克拉荷马州库欣的原油库存 增加81.3万桶。
“底线是库欣库存再次增加，”Tyche Capital Advisors分析师Tariq Zahir说，“在一年中这个时候出现这种增加非常令人吃惊。”他说，这不仅对近月美国原油期货产生压力，也对远月期货造成压力。
EIA公布，炼厂原油日加工量 增加45,000桶，炼厂产能利用率 上升0.2个百分点至95.5%。
汽油库存 减少170万桶。路透调查中分析师原先预期为增加92.5万桶。
上周汽油日需求量增加34.5万桶至970万桶，创EIA自1991年有数据记录以来第二高。
EIA数据显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 增加23.5万桶。市场预期为增加180万桶。
上周美国原油日进口量 增加58.7万桶，受自几个石油输出国组织(OPEC)国家的进口增加推动。
油价周三下跌，美国原油结算价不到每桶50美元，因美国上周原油库存增加，且美元上涨和全球股市回落也令油市承压。 (完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
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