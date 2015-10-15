EIA库存周报：美国上周原油库存增加760万桶，为4月来的最大增幅

欧洲汇市：英镑小跌，结束走势震荡的一周
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
路透纽约10月15日 - 美国能源资料协会(EIA)周四发布的数据显示，美国上周原油库存大幅增加760万桶，增幅为4月来最大，但汽油和馏分油库存下跌。
上周原油库存 增加760万桶，分析师预估为增加280万桶。
EIA表示，美国原油期货交割地库欣的原油库存 增加112.5万桶。
EIA数据显示，炼厂日加工量 减少29.2万桶，产能利用率 下降1.5个百分点。
汽油库存 减少260万桶，路透调查的分析师预估为减少170万桶。
EIA报告显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 减少150万桶，分析师预估为减少6万桶。
美国上周每日原油进口量 增加24.7万桶。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。