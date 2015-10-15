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市场报道 | 2015年 10月 15日 星期四 23:26 BJT

EIA库存周报：美国上周原油库存增加760万桶，为4月来的最大增幅

路透纽约10月15日 - 美国能源资料协会(EIA)周四发布的数据显示，美国上周原油库存大幅增加760万桶，增幅为4月来最大，但汽油和馏分油库存下跌。

上周原油库存 增加760万桶，分析师预估为增加280万桶。

EIA表示，美国原油期货交割地库欣的原油库存 增加112.5万桶。

EIA数据显示，炼厂日加工量 减少29.2万桶，产能利用率 下降1.5个百分点。

汽油库存 减少260万桶，路透调查的分析师预估为减少170万桶。

EIA报告显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 减少150万桶，分析师预估为减少6万桶。

美国上周每日原油进口量 增加24.7万桶。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)

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