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市场报道 | 2015年 10月 21日 星期三 23:00 BJT

EIA库存周报：美国上周原油库存连续第二周大幅增加，因进口增加

路透纽约10月21日 - 美国能源资料协会(EIA)周三发布的数据显示，美国上周原油库存连续第二周大幅增加，因进口增加抵消了炼厂加工量的小幅增加，但汽油和馏分油库存跌幅超过预期。

上周原油库存 增加800万桶，比分析师预估的增加390万桶高一倍多。上周原油库存增加750万桶，四周内库存增加逾2,200万桶。美国原油期货交割地库欣的原油库存 减少7.8万桶。

美国上周每日原油进口量 增加15.6万桶。

EIA数据显示，炼厂日加工量 增加7.8万桶，为五周来首次增加，因炼厂在检修后加大开工量。产能利用率 上升0.4个百分点。

汽油库存 减少150万桶，路透调查的分析师预估为减少85.8万桶。

EIA报告显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 减少260万桶，分析师预估为减少130万桶。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)

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