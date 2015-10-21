EIA库存周报：美国上周原油库存连续第二周大幅增加，因进口增加

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约10月21日 - 美国能源资料协会(EIA)周三发布的数据显示，美国上周原油库存连续第二周大幅增加，因进口增加抵消了炼厂加工量的小幅增加，但汽油和馏分油库存跌幅超过预期。
上周原油库存 增加800万桶，比分析师预估的增加390万桶高一倍多。上周原油库存增加750万桶，四周内库存增加逾2,200万桶。美国原油期货交割地库欣的原油库存 减少7.8万桶。
美国上周每日原油进口量 增加15.6万桶。
EIA数据显示，炼厂日加工量 增加7.8万桶，为五周来首次增加，因炼厂在检修后加大开工量。产能利用率 上升0.4个百分点。
汽油库存 减少150万桶，路透调查的分析师预估为减少85.8万桶。
EIA报告显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 减少260万桶，分析师预估为减少130万桶。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。