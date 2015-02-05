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市场报道 | 2015年 2月 5日 星期四 08:09 BJT

EIA库存周报：美国上周原油库存连续第四周增长，升至纪录高位

路透纽约2月4日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存连续第四周增长，并触及纪录高位；汽油和馏分油库存亦增加，因炼厂增加产量。

EIA数据显示，上周美国原油库存 增加630万桶，至4.1306亿桶。分析师预期为增加350万桶。

EIA表示，库欣原油库存 增加250万桶。

数据还显示，炼厂原油日加工量 增加了28.8万桶。炼厂产能利用率 上升1.9个百分点。

汽油库存 增加230万桶，路透调查分析师预估为增加6.7万桶。

包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 增加180万桶，分析师预期为减少180万桶。

EIA称，上周美国原油日进口量 减少3.5万桶，油品日进口量减少34.3万桶至208万桶。

“就从整体来看，哪里的石油都不短缺，”Energy Management Institute旗下分析师Sal Umek称。(完) (编译 许娜；审校 张荻)
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