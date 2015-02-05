EIA库存周报：美国上周原油库存连续第四周增长，升至纪录高位

欧元债市：希腊10年期公债收益率降至2012年债务重组以来最低水准
“希腊会获得资金以度过今年夏天，让市场如释重负，这也是推动其公债价格反弹的主要因素，”ING策略师Martin van Vliet称。
路透纽约2月4日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存连续第四周增长，并触及纪录高位；汽油和馏分油库存亦增加，因炼厂增加产量。
EIA数据显示，上周美国原油库存 增加630万桶，至4.1306亿桶。分析师预期为增加350万桶。
EIA表示，库欣原油库存 增加250万桶。
数据还显示，炼厂原油日加工量 增加了28.8万桶。炼厂产能利用率 上升1.9个百分点。
汽油库存 增加230万桶，路透调查分析师预估为增加6.7万桶。
包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 增加180万桶，分析师预期为减少180万桶。
EIA称，上周美国原油日进口量 减少3.5万桶，油品日进口量减少34.3万桶至208万桶。
“就从整体来看，哪里的石油都不短缺，”Energy Management Institute旗下分析师Sal Umek称。(完) (编译 许娜；审校 张荻)
“希腊会获得资金以度过今年夏天，让市场如释重负，这也是推动其公债价格反弹的主要因素，”ING策略师Martin van Vliet称。
(因英文原文有误，投行应为德意志银行，而非高盛。) 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透5月10日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.6 29 263 2 * 6月 232.5 16 235.9 85 * 7月 221.4 262 222.8 31 * 8月 215.3 421 216.4 27 * 9月 212.6 726 213.9 483 * 10月 209.1 3,110 211 824 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘