EIA库存周报：美国上周原油库存连续第五周增长，刷新纪录高位

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因回补空头
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约2月11日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存连续第五周增长，并刷新纪录高位；汽油库存增加，馏分油库存减少。
EIA数据显示，2月6日止当周美国原油库存 增加490万桶，至4.179亿桶，为至少为过去80年、自EIA开始记录该数据来同期最高水准。分析师原本预期为增加370万桶。
数据显示钻井数量减少，导致最近油价上涨，但EIA库存数据可能是这种涨势难以持续的最新信号。
“这证明因资本支出下降和钻井数量减少出现的价格回调可能过早，”Tradition Energy资深分析师Gene McGillian表示。
美国原油期货2月3日触及54.24美元，美国一周钻井数量降幅创纪录带动油价上涨。
EIA库存数据出炉后，1608 GMT，美国3月原油期货 下跌1.20美元，至每桶48.82美元，此前一度低见48.05美元。3月布兰特原油期货 下跌1.55美元至54.88美元，日内一度跌至53.91美元。
尽管上周美国原油日进口量小幅减少10.1万桶，但原油库存仍增加。
EIA数据显示，炼厂原油日加工量 增加2万桶。炼厂产能利用率 上升0.1个百分点至90%，为2005年来同期最高。
汽油库存 增加200万桶，分析师预期仅为增加20万桶。
根据EIA数据，这推动美国汽油库存增至2,426万桶，创1990年来最高。
包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 减少330万桶，分析师预期为减少81.7万桶。(完)
(编译 杜明霞；审校 张荻)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高4-1/2美分，报每蒲式耳4.42-1/4美元，分析师称，因空头回补和近期降雨引发的产量忧虑。