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市场报道 | 2015年 2月 12日 星期四 07:44 BJT

EIA库存周报：美国上周原油库存连续第五周增长，刷新纪录高位

路透纽约2月11日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存连续第五周增长，并刷新纪录高位；汽油库存增加，馏分油库存减少。

EIA数据显示，2月6日止当周美国原油库存 增加490万桶，至4.179亿桶，为至少为过去80年、自EIA开始记录该数据来同期最高水准。分析师原本预期为增加370万桶。

数据显示钻井数量减少，导致最近油价上涨，但EIA库存数据可能是这种涨势难以持续的最新信号。

“这证明因资本支出下降和钻井数量减少出现的价格回调可能过早，”Tradition Energy资深分析师Gene McGillian表示。

美国原油期货2月3日触及54.24美元，美国一周钻井数量降幅创纪录带动油价上涨。

EIA库存数据出炉后，1608 GMT，美国3月原油期货 下跌1.20美元，至每桶48.82美元，此前一度低见48.05美元。3月布兰特原油期货 下跌1.55美元至54.88美元，日内一度跌至53.91美元。

尽管上周美国原油日进口量小幅减少10.1万桶，但原油库存仍增加。

EIA数据显示，炼厂原油日加工量 增加2万桶。炼厂产能利用率 上升0.1个百分点至90%，为2005年来同期最高。

汽油库存 增加200万桶，分析师预期仅为增加20万桶。

根据EIA数据，这推动美国汽油库存增至2,426万桶，创1990年来最高。

包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 减少330万桶，分析师预期为减少81.7万桶。(完)

(编译 杜明霞；审校 张荻)
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