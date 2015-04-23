EIA库存周报：美国上周原油库存增幅为预期的近两倍，因炼厂减产

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透纽约4月22日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存增幅几乎为预期的两倍，因炼厂把产量自季节性纪录高位下调；同期汽油库存降幅超出预期，而馏分油库存增加。
上周美国原油库存 增加532万桶，至4.89亿桶。分析师原先预期为增加290万桶。
这是原油库存连续第15周增加，使得美国商业原油库存升至纪录高位。
EIA称，原油交割地库欣的原油库存 增长73.8万桶，为今年来第二小增幅。
EIA数据显示，炼厂原油日加工量 减少23万桶，结束此前异常早且快速的增长势头。
炼厂产能利用率 下降1.1个百分点，至91.2%。
汽油库存 下滑210万桶，路透访问的分析师预计为下降70万桶。
EIA数据显示，包含柴油和取暖油在内的馏分油库存 增加39.5万桶，预估为增加120万桶。
美国上周每日原油进口量 增加61.7万桶，至726万桶。(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。