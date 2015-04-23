版本:
中国
市场报道 | 2015年 4月 23日 星期四 08:27 BJT

EIA库存周报：美国上周原油库存增幅为预期的近两倍，因炼厂减产

路透纽约4月22日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存增幅几乎为预期的两倍，因炼厂把产量自季节性纪录高位下调；同期汽油库存降幅超出预期，而馏分油库存增加。

上周美国原油库存 增加532万桶，至4.89亿桶。分析师原先预期为增加290万桶。

这是原油库存连续第15周增加，使得美国商业原油库存升至纪录高位。

EIA称，原油交割地库欣的原油库存 增长73.8万桶，为今年来第二小增幅。

EIA数据显示，炼厂原油日加工量 减少23万桶，结束此前异常早且快速的增长势头。

炼厂产能利用率 下降1.1个百分点，至91.2%。

汽油库存 下滑210万桶，路透访问的分析师预计为下降70万桶。

EIA数据显示，包含柴油和取暖油在内的馏分油库存 增加39.5万桶，预估为增加120万桶。

美国上周每日原油进口量 增加61.7万桶，至726万桶。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐