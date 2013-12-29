EIA库存周报：上周美国原油库存减少470万桶，即便产量达到25年最高

路透纽约12月27日 - 美国能源资料协会(EIA)周五公布的数据显示，上周美国原油库存减少470万桶，因墨西哥湾地区库存继续下降，即便美国石油产量达到25年高点。

上周美国原油库存减少470万桶，至3.68亿桶，降幅远高于路透调查访问分析师预测的减少230万桶。而美国石油协会(API)周二预测上周原油库存增加71.6万桶。

截至12月20日当周，墨西哥湾地区原油库存减少514万桶，至1.76亿桶。

该地区12月原油库存传统上都会减少，因库存持有者为了年末能避税税，往往减少库存。

“随着缴税季的到来，墨西哥湾地区的部分库存持有者似乎急于降低库存。未来一周可能也是如此，”瑞穗证券驻纽约的大宗商品期货主管 Bob Yawger表示。

不过得益于页岩气革命，美国原油产量处于历史高位，炼厂为了利用低廉的供给、高利润率和良好的出口市场，产能利用率均处于高位。

EIA数据显示，墨西哥湾地区炼厂上周的产能利用率为95.6%，为一年最高。全美的石油产量达到每日811万桶，为自1988年9月以来最高。

全美的总产能利用率升至92.7%，不过东海岸炼厂的产能利用率下降近5个百分点，至80.9%。

过去四周汽油需求量较上年同期增长近4%，为每日885万桶，馏分油需求也增长1%，至每日378万桶。

上周美国油品出口平均每日增长近20万桶，至360万桶；馏分油出口每日下滑5.5万桶，至130万桶。

馏分油库存减少185万桶，路透调查访问的分析师预计减少40万桶。(完)

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