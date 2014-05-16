能源业防治大气污染方案出台 涉关停小火电及油品升级目标

路透北京5月16日 -为应对严峻的大气污染，中国国家发改委周五发布能源行业加强大气污染防治工作方案，提出近期中期及长期目标，包括争取今年关停200万千瓦小水电，推动提高油品质量，改善能源消费结构。

根据方案提出的近期目标，2015年非化石能源消费比重提高到11.4%，天然气（不包含煤制气）消费比重达到7%以上；京津冀、长三角、珠三角区域重点城市供应国V标准车用汽、柴油。

中期目标为2017年，非化石能源消费比重提高到13%，天然气（不包含煤制气）消费比重提高到9%以上，煤炭消费比重降至65%以下；全国范围内供应国V标准车用汽柴油。逐步提高京津冀、长三角、珠三角区域和山东省接受外输电比例，力争实现煤炭消费总量负增长。

方案提出，加快治理重点污染源，继续完善“上大压小”措施。重点做好东北、华北地区小火电淘汰工作，争取今年关停200万千瓦。2017年底前，北京市、天津市、河北省和山东省现有炼化企业的燃煤设施，基本完成天然气替代或由周边电厂供汽供电。

在气源有保障的条件下，长三角城市群、珠三角区域基本完成炼化企业燃煤设施的天然气替代改造。京津冀、长三角、珠三角区域以及辽宁中部、山东、武汉及其周边、长株潭、成渝、海峡西岸、山西中北部、陕西关中、甘宁、乌鲁木齐城市群等“三区十群”范围内，除列入成品油质量升级行动计划的项目外，不再安排新的炼油项目。

**控制能源消费总量**

方案提出，2015年在京津冀、长三角和珠三角的 10个地级市启动能源需求侧管理试点工作，2017年京津冀、长三角和珠三角全部地级以上城市开展能源需求侧管理试点。

同时逐步降低煤炭消费比重，明确提出到 2017 年，煤炭占一次能源消费总量的比重降低到65%以下，京津冀、长三角、珠三角等区域力争实现煤炭消费总量负增长；北京市、天津市、河北省和山东省净削减煤炭消费量分别为1,300万吨、1,000万吨、4,000万吨和2,000万吨。

方案提出，京津冀、长三角、珠三角等区域新建项目禁止配套建设自备燃煤电站。耗煤项目要实行煤炭减量替代。除热电联产外，禁止审批新建燃煤发电项目；现有多台燃煤机组装机容量合计达到 30 万千瓦以上的，可按照煤炭等量替代的原则建设为大容量燃煤机组。

到2017年底，天津市燃煤机组装机容量控制在1，400万千瓦以内，河北省全部淘汰10万千瓦以下非热电联产燃煤机组，启动淘汰20万千瓦以下的非热电联产燃煤机组。

方案在保障清洁能源供应以及推进油品质量升级方面也做出明确规定，提出加大向重点区域送电规模，在具备水资源、环境容量和生态承载力的煤炭富集地区建设大型煤电基地，加快重点输电通道建设，加大向重点区域送电规模，缓解人口稠密地区大气污染。

方案提出，增加天然气供应，2015年全国天然气供应能力达到2,500亿立方米。2017年全国天然气供应能力达到3,300亿立方米。在确保安全的前提下，高效推进核电建设。近期重点安排在靠近珠三角、长三角、环渤海电力负荷中心的区域。

目标是2015年运行核电装机达到4，000万千瓦、在建1，800万千瓦，年发电量超过2，000亿千瓦时；力争2017年底运行核电装机达到5，000 万千瓦、在建3，000万千瓦，年发电量超过2，800亿千瓦时。（完）

详情请点选发改委网站 （here）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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