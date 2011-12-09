法兴：中俄难达成天然气供应协议

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透伦敦12月8日电（记者 Henning Gloystein）---法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)周四发布的研究报告中称，不久的将来中国将成为主要的天然气进口国，但暂时不太可能与俄罗斯Gazprom(GAZP.MM)签约，而是会争取土库曼斯坦甚至美国天然气供应。
中国计划不晚於2020年，将天然气在能源消费中所占比例由3%提高至10%，截至2018年左右的天然气供应均已得到保障。但中国需要签署新的天然气供应协议，满足此後的天然气需求。
"（中俄）天然气价格谈判缺乏进展，看来中国并不急於与俄Gazprom签署天然气合约。"法国兴业银行说。
据国际能源署的数据，中国是全球最大能源消费国。若中俄顺利达成天然气供应协议，将有助於俄罗斯降低对出口欧洲市场的依赖，目前俄罗斯约80%的天然气出口收入来自欧洲。
中俄已经耗了五年时间协商条款，但迄今未达成一致。
法国兴业银行称："中国已采取各种措施确保天然气进口，这令我们更确信中国将先寻求与美国达成液化天然气供应协议，退而求其次才会回头争取Gazprom。"
11月中国与土库曼斯坦签约，後者对中国天然气年供应量计划增加250亿立方米，达到650亿立方米。
法国兴业银行认为，中国的政策意味着Gazprom出口重点仍在欧洲，这意味着"至少2016年前欧洲天然气供应充足"。
而得益於新技术，美国天然气产量达到纪录高位，该国将目光投向需求旺盛、价格较高的亚欧市场。（完）编译：李富强 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。