今年上游油气投资料降24% 40年来首次连续两年下滑--IEA

路透伦敦9月14日 - 国际能源署(IEA)周三表示，今年全球上游油气投资料下滑24%，而且鲜有迹象显示明年情况会改善。

IEA在报告中称，2015年全球上游油气投资减少25%至5,830亿美元。

“两年来全球上游油气投资共减少了逾3,000亿美元--这是前所未有的，”报告称，并指出上游油气投资连续两年下滑也是40年来首见。

“此外，目前没有迹象显示，企业打算在2017年增加上游资本支出，”IEA称。

2015年全球石油、天然气和煤炭总投资为9,000亿美元，较2014年下降18%。

报告还指出，2015年全球各类能源总投资下降8%至1.8万亿(兆)美元。

北美上游油气部门投资降幅最大，中国因而坐上能源总投资排行榜榜首的位置，之前三年位列第一的一直是美国。

受产量过剩影响，过去两年油价腰斩，全球天然气价格也呈现类似跌幅。

IEA表示，投资缩水有助于市场重新平衡。

“当前投资水准不足以维持油气产量，预示未来市场将收紧...油市重新平衡的时间可能早于天然气市场，低碳投资使天然气需求受限，”报告称。

IEA周二在另一份报告中表示，全球原油市场将保持供应过剩，至少到2017年上半年。

2015年低碳再生能源领域的投资达到3,150亿美元，占总投资的17%。

报告称，90%以上的再生能源投资都用于发电技术，其余则投向太阳能、热力供暖安装以及运输用生物燃料。

去年有超过190个国家在巴黎气候谈判上达成协议，同意减少温室气体排放，以帮助限制全球气温上升幅度远低于2摄氏度。

建筑物隔热板等高能效项目的投资增至约2,200亿美元，较2014年上升6%，占能源投资总规模的12%。(完)