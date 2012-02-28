今年将保持重要能源资源市场供应和价格稳定--发改委

路透北京2月28日电---中国国家发展改革委员会价格司副司长周望军周二表示,今年将保持重要能源资源市场供应和价格稳定,继续降低流通成本,重点开展构建稳定物价的长效机制等.

新华社报导援引他的话并称,今年将落实好电煤临时价格干预措施,全面清理涉煤基金和收费,整顿规范煤炭市场价格秩序;积极协调配合相关部门加大煤电油气运的运行调节力度,保障市场供应.

在继续实施已出台各项保障基本生活必需品供应、稳定物价政策措施的同时,继续强化政府责任;切实落实好物价补贴挂钩联动机制,以减轻基本生活必需品价格上涨对低收入群体生活的压力.

他并称,将进一步完善生猪市场调控预案,稳定生猪市场生产和价格;推动建立基本蔬菜品种政策性保险制度,稳定蔬菜生产,保护菜农利益;建立健全价格调节基金制度,积极运用价格调节基金推进平价商店建设等.

同时,为继续降低流通成本,发改委将加快推进西部地区取消政府还贷二级公路收费工作,制定实施降低流通费用综合性工作方案,继续清理整顿公路收费、农贸市场收费等不合理收费行为.

中国1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨4.5%,远超市场预期,去年全年CPI涨幅为5.4%,远超年初设定的4%的目标.

周望军稍早表示,2月CPI涨幅预计可回落到4%以内,甚至达到3%左右,且上半年若无特殊因素,或维持该水平徘徊.