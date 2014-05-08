能源市场虽大涨 然商品基金首季仍呈现负报酬

路透纽约5月7日 -据期货经纪商Newedge及汇丰银行周三资料显示，三分之二的大宗商品对冲基金第一季出现亏损，延续去年的低迷表现，部份因其在牛市中看空谷物及能源价格的涨势。

数据显示，在欧美约120家商品基金当中，约有70家在第一季收低；然而，玉米、小麦、大豆、阿拉比卡咖啡、瘦肉猪及天然气市场均告上扬。

反观花旗(C.N)、高盛(GS.N)、摩根士丹利(MS.N)及麦格理集团(MQG.AX)等投资银行财报则显示，第一季因大宗商品而受益匪浅；这些公司在寒冬中为客户对冲天然气价格的涨势，抑或进行交易。BP Plc(BP.L)等部份石油企业的交易部门亦表示取得不错的收益。

Newedge及汇丰所列出的基金可能是因为放空，而错过这波涨势；极地气旋席卷美国，推使能源、电力及谷物价格大涨。

其中一些基金亦遭投资者赎回，延续去年的资金流出势头。

Newedge发布一份关于另类投资基金的Nelson报告显示，由Armajaro资产管理公司运营的伦敦Armajaro Commodities基金，在第一季外流资金近25%，降至7亿美元之下。

根据汇丰Hedge Weekly数据，位于瑞士巴尔的River Commodity基金第一季资产减少20%，至不及2.3亿美元。

两家基金都向路透确认了遭遇赎回的事实。

分析师称，尽管原材料价格持续攀升，但许多商品对冲基金的糟糕表现也会赶走投资者。追踪19个商品市场的汤森路透/Core Commodity CRB指数.TRJCRB在第一季升高9%，创2012年9月以来最佳三个月表现。

“实际情况是大宗商品仍是投资品项中最不讨人喜欢的，”德国巴特洪堡资产管理公司Feri的对冲基金主管Marcus Storr表示。

“整体而言，自2012年以及整个2013年，商品对冲基金流失了大量资金。”

在Newedge的Nelson报告中，第一季表现最佳的商品基金是位于伦敦的Cumulus Energy，回报率超过20%。该基金拒绝就此置评。(完)

(编译 龚芳/石冠兰 审校 王冠中)

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