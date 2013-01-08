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亚洲 | 2013年 1月 9日 星期三 07:54 BJT

重发-国际油市: 布兰特原油上扬,指数年度权重调整使其与美国原油价差扩大

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量 NYMEX合约

2月原油 93.15 -0.04 0.0% 92.67 93.80 178,912 166,292

3月原油 93.60 -0.03 0.0% 93.13 94.25 65,045 60,752

2月RBOB汽油 2.7944 0.0170 0.6% 2.7745 2.8087 42,668 50,413

3月RBOB汽油 2.8026 0.0194 0.7% 2.7795 2.8117 34,091 30,348

2月取暖油 3.0585 0.0264 0.9% 3.0323 3.0752 53,041 50,996

3月取暖油 3.0427 0.0297 1.0% 3.0141 3.0549 39,310 28,353 ICE合约

2月布兰特 111.94 0.54 0.5% 111.12 112.47 187,654 203,500

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 420,671 397,682 415,075 1,474,563 1,639

汽油 118,918 -- 115,241 293,473 6,419

取暖油 153,517 114,448 122,465 279,344 3,655(完)
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