重发-国际油市: 布兰特原油上扬,指数年度权重调整使其与美国原油价差扩大

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量 NYMEX合约
2月原油 93.15 -0.04 0.0% 92.67 93.80 178,912 166,292
3月原油 93.60 -0.03 0.0% 93.13 94.25 65,045 60,752
2月RBOB汽油 2.7944 0.0170 0.6% 2.7745 2.8087 42,668 50,413
3月RBOB汽油 2.8026 0.0194 0.7% 2.7795 2.8117 34,091 30,348
2月取暖油 3.0585 0.0264 0.9% 3.0323 3.0752 53,041 50,996
3月取暖油 3.0427 0.0297 1.0% 3.0141 3.0549 39,310 28,353 ICE合约
2月布兰特 111.94 0.54 0.5% 111.12 112.47 187,654 203,500
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 420,671 397,682 415,075 1,474,563 1,639
汽油 118,918 -- 115,241 293,473 6,419
取暖油 153,517 114,448 122,465 279,344 3,655(完)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选